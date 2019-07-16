Смольный попросит федеральных ретейлеров поделиться долей рынка с ярмарками, рынками, ларьками и интернет-торговлей

Одна из главных проблем потребительского рынка Петербурга — преобладание федеральных сетей в рознице. Такое мнение высказал в интервью «Фонтанке» Юрий Калабин, который с 1 августа возглавит объединенный комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга.

По его словам, доля сетей достигла 91%, и это вредит экономике. Альтернативой, по мнению чиновников, являются ярмарки, рынки, специализированные магазины, торговые ряды, интернет-торговля. «9% для всего этого — крайне мало», – отметил он. Искать выход из ситуации Смольный намерен вместе с федеральными сетями. «Будет дискуссия, как решать эту проблему. Чтобы всем было хорошо, нужно договариваться о трафиках и средних чеках», – сказал он.

Также, по мнению Юрия Калабина, в городе должно стать больше нестационарной торговли. «Но, чтобы не стало засилья ларьков, это должна быть регулируемая вещь», – уточнил он.

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