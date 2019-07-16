ГК «Полис Групп» будет строить проекты по BIM-технологиям

ГК «Полис Групп»

Земельный банк ГК «Полис Групп» для реализации новых проектов в настоящее время сформирован на 3-4 года вперед. Для всех новых объектов, которые находятся в стадии проектирования и готовятся к запуску в 2019-м году и последующие годы, девелопер планирует применять BIM-технологии.

«По нашим подсчетам это приведет к оптимизации себестоимости, минимизации ошибок при проектировании, а также сократит срок строительства домов. В новой очереди ЖК «Полис на Комендантском» (возводится в Приморском районе), планируемой к запуску в 2019 году, проектирование ведется с применением BIM-технологий. Уверены, что по окончанию строительства и заселению домов будущие жители получат комфортный, безопасный и эргономичный дом», – отметила заместитель генерального директора по развитию ГК «Полис Групп» Мария Баланкова.

Напомним, применение в строительстве BIM-проектирования – инициатива президента РФ Владимира Путина. Он потребовал обеспечить переход строительной отрасли на технологии информационного моделирования в срок до 1 июля 2019 года. В частности, для проектов, которые финансируются из госбюджета, они должны стать обязательными.

В настоящее время понятие информационного моделирования было официально закреплено в Градостроительном кодексе РФ. Соответствующий Федеральный закон подписан Президентом РФ и размещён на официальном интернет-портале правовой информации 27 июня 2019 года.

Как говорится в сообщении Минстроя, внедрение технологий BIM позволит оптимизировать бизнес-процессы и снизить риски на всех этапах жизненного цикла объектов, будет способствовать выработке оптимальных решений, выявлению ошибок на ранних стадиях проектирования, снижению затрат на строительство и эксплуатацию, сокращению сроков работ. По экспертным оценкам, информационное моделирование может давать до 30% экономии на этапе строительства и эксплуатации объекта.

Справка о BIM-проектировании:

Технология BIM-проектирования позволяет создать трёхмерную модель здания, связанную с информационной базой данных, в которой каждому элементу модели можно присвоить дополнительные параметры. Таким образом, строительный объект проектируется как единое целое: изменение одного из его параметров влечёт за собой автоматическое изменение остальных, вплоть до чертежей, визуализаций, спецификаций и календарного графика.

ВIМ-проектирование позволяет рассчитать и состыковать все возможные варианты развития событий, заранее удостовериться, что на стадии проекта не было допущено ошибок, которые могут вскрыться в будущем.

Справка о компании ГК «Полис Групп»

ЖК "Полис на Комендантском" – застройщик ООО "ТИН Групп", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/