Петербург и Ленобласть могут объединить информационные системы экстренных служб. На выставки тоже будут ездить сообща

Правительства Петербурга и Ленобласти подготовили проект соглашения о создании единой информационной среды обеспечения общественного порядка и безопасности. Начать могут с Мурино.

О подготовке рамочного соглашения по объединению информационных баз рассказал 16 июля замглавы комитета по информатизации и связи на совещании Координационного совета Санкт-Петербурга и Ленобласти. По его словам, проект документа почти готов, начать интеграцию предполагается с Мурино.

Кроме того, участники мероприятия сообщили, что два региона планируют выступать на конгрессно-выставочных мероприятиях единым стендом, что позволит экономить на участии. По словам врио губернатора Петербурга Александра Беглова, город и область не конкурируют за инвесторов, и должны совместно бороться за привлечение средств. Как пояснил зампредседателя правительства Ленобласти Дмитрий Ялов, опробовать практику совместного участия предполагается на зарубежных мероприятиях.

Будут ли два региона вместе выходить на следующий Петербургский экономический форум, пока не известно.