После дела Голунова из УВД по ЗАО Москвы продолжают увольнять полицейских

Четверо сотрудников московского Управления внутренних дел по Западному административному округу лишились работы из-за дела журналиста Ивана Голунова. Об этом 16 июля сообщают федеральные агентства со ссылкой на пресс-службу МВД.

В ведомстве уточняют, что распрощаться с полицейскими решили по результатам служебной проверки. Имена и должности уволенных не раскрываются, и неизвестно, принимали ли они непосредственное участие в задержании журналиста.

Автора антикоррупционных расследований Ивана Голунова задержали 6 июня по подозрению в продаже наркотиков. Запрещённые вещества нашли в рюкзаке и съёмной квартире. Журналист утверждал, что всё это ему подброшено и может быть связано с подготовкой материала о похоронном бизнесе, в котором фигурировали сотрудники ФСБ. За него бились коллеги по всему миру, и на шестой день после задержания Голунов был отпущен – в связи с непричастностью.

После его освобождения по указу Владимира Путина постов лишились глава управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин и глава УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков. Также сообщалось, что уйти в отставку по выслуге лет решил зам Пучкова, а от работы на время служебной проверки отстранены пятеро полицейских.