Twitter показал редизайн сайта. Он понравился не всем, но пользователей переведут на него принудительно

Социальная сеть Twitter представила новый дизайн сайта после года тестирования. Пользователей переведут на него через несколько дней — без возможности вернуться к прежней версии. Об этом 16 июля сообщает сайт Mashable.

Главное нововведение — мигрировавшая из мобильной версии Twitter кнопка «Исследовать», упрощающая пользователям поиск новостей и трендов, релевантных его местоположению. Её поместили в левую часть, куда также перенесли доступ к оповещениям и профилю пользователя. Из других изменений можно отметить кнопку переключения между хронологической и алгоритмической лентами новостей, а также появление отдельных вкладок у личных сообщений и закладок. При этом пользователи по-прежнему не могут редактировать твиты и пользоваться поиском по личным сообщениям.

Изменения коснулись не только «внешности» сайта». «Мы создали новый сайт практически с нуля», — заявил главный дизайнер проекта Эшли Форд. По всей видимости, это и стало главной причиной того, что вернуться на прежний дизайн будет невозможно. Последнее вызвало недовольство у пользователей Twitter. По мнению некоторых из них, редизайн больше напоминает мобильное приложение с огромными секциями и кнопками.