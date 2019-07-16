Глава комитета по промышленности Петербурга: Заводы в центре — неэффективно и несовременно, но поддерживать их переезды мы не должны

Смольный не будет поддерживать абсолютно все переезды промышленных предприятий из центра на окраины Петербурга. Об этом заявил в интервью «Фонтанке» глава городского комитета по промышленной политике и инновациям Петербурга Юрий Калабин.

«Тут мы придерживаемся стратегии, которую приняло прежнее руководство комитета. Завод в центре города — это неудобно, неэффективно и несовременно, но комитет будет рассматривать каждый отдельный проект по переезду», – сказал он.

По словам Юрия Калабина, сейчас в Петербурге существует «огромный перекос в сторону жилья» и не хватает рабочих мест. «Люди тратят часы, чтобы доехать [до работы] в другой конец города», – отметил он.

Таких заявок от промышленных предприятий немного, но они есть, сообщил Юрий Калабин. В частности, по-прежнему рассматривают переезд «Силовые машины». Но город разрешит закрывать старый завод только после того, как компания построит новый, подчеркнул он.

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Юрий Калабин пришел в Смольный в январе 2019 года, сменив на должности главы комитета по промышленной политике и инновациям Максима Мейксина. С июня 2019 года в его подчинение также перешел комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка. С 1 августа Юрий Калабин возглавит объединенный комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга.

Полную версию интервью читайте здесь.