Съезд с КАД на Таллинское шоссе на шесть дней закроют для ремонта дороги

На развязке кольцевой автодороги Петербурга с трассой А-180 «Нарва» почти на неделю закроют съезд №8. Там будут устранять колейность дорожного покрытия.

Как сообщает 16 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 19 по 25 июля будет полностью перекрыто движение по съезду с внутреннего кольца КАД на Таллинское шоссе в Санкт-Петербург. Работы выполнит ООО «Техносфера Инжиниринг», вестись они будут круглосуточно.

Также для ликвидации колейности с 19 по 23 июля будет закрыт съезд с Пулковского шоссе из Петербурга на внешнее кольцо КАД. Хотя сроки работ на обоих участках могут и сдвинуть, если погода подведет.

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Сейчас на КАД ремонтируют путепровод над проспектом Культуры, работы там продлятся до 22 июля. Также до 1 сентября закрыт участок внешнего кольца между Парашютной улицей и проспектом Культуры, а на развязке в Мурино до 15 июня 2020 года перекрыта одна полоса. Кроме того, на вантовом мосту до осени 2019 года ограничен проезд грузовиков.