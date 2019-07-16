«Меркурий» выявил нарушения у крупного поставщика сухого молока из Петербурга

Россельхознадзор возбудил административные дела в отношении крупного поставщика сухого молока ООО «Спектр». Об этом сообщили в управлении ведомства по Петербургу 16 июля.

В ходе проверки специалисты подтвердили факт несоответствия объемов входящей и исходящей продукции, выявленный ранее с помощью системы «Меркурий».

«Исходящий объем сухой молочной сыворотки в несколько раз превысил количество поступившей продукции на предприятие. Кроме того, ВСД (ветеринарные сопроводительные документы), оформленные в Брянской области, гасились на территории организации в Санкт-Петербурге в течение одной минуты после их оформления», — пояснили в ведомстве.

Подобное оформление ВСД не обеспечивает необходимый контроль товаров, что является несоблюдением правил эксплуатации системы «Меркурий». В отношении юридического и должного лица ООО «Спектр» управлением Россельхознадзора возбуждены дела об административном правонарушении. Уполномоченное для работы в «Меркурии» лицо заблокировано.

Петербургская группа компаний «Спектр» с 1997 года занимается производством и поставками сухих молочных продуктов и кормов по всей России и в странах СНГ.