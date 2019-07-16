Смольный ждет ускорения роста промпроизводства в два раза. Это поможет увеличить доходы бюджета до 1 трлн к 2025 году

Объем промышленного производства в Петербурге должен расти на 10% в год в ближайшую пятилетку. Об этом в интервью «Фонтанке» заявил глава комитета по промышленности и инновациям Смольного Юрий Калабин. По его словам, это необходимо для того, чтобы достичь цели, поставленной перед городским правительством врио губернатора Александром Бегловым – увеличить доходы бюджета Петербурга по итогам 2024 года до 1 трлн рублей.

«Я считаю, что это реально», – заявил Юрий Калабин, комментируя достижимость поставленной цели.

Напомним, по итогам 6 месяцев 2019 года индекс промпроизводства в Северной столице вырос на 4,9%, это в два раза больше, чем в целом по стране. Но по сравнению с началом года темпы начали замедляться.

Юрий Калабин признал, что пока экономика города находится в стагнации. Удастся ли совершить рывок, будет зависеть от самого бизнеса. Город намерен поддерживать сильных игроков — субсидиями и поддержкой экспорта.

Напомним, Юрий Калабин пришел в Смольный в январе 2019 года, сменив на должности главы комитета по промышленной политике и инновациям Максима Мейксина. С июня 2019 года в его подчинение также перешел комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка. С 1 августа Юрий Калабин возглавит объединенный комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга.