Дорожникам Ленинградской области на лето отменяют отпуска

Начальники районных дорожных служб, обслуживающих региональные трассы Ленинградской области, переносят собственные отпускные дни, сообщает 16 июля «Фонтанке» пресс-служба областного дорожного комитета.

«У нас есть ряд претензий к летнему содержанию дорог. Это касается как окашивания травы в полосе отвода, так и уборки мусора на обочинах. Кроме того, необходимо форсировать темпы ямочного ремонта», — сказал председатель дорожного ведомства Юрий Запалатский на совещании с руководителями структурных подразделений комитета и ГКУ «Ленавтодор».

Обслуживанием 10 тысяч километров областных дорог занимаются шесть государственных предприятий — дорожных ремонтно-строительных управлений (ДРСУ), учредителем которых выступает комитет по дорожному хозяйству. За начало июля с региональных трасс ДРСУ вывезли более 1 тысячи кубометров мусора, очистили от травы и мелкого кустарника более 50 тысяч квадратных метров. Мусор наглядно демонстрирует, что дачный сезон в разгаре: больше всего приходится вывозить пластик, в том числе бутылки и пакеты, коробки и пенопласт.

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Кроме того, по поручению председателя комитет начинает внеплановую проверку финансового состояния ДРСУ, а именно числа контрактов, заключённых с коммерческими структурами и муниципальными образованиями.