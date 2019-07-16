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Общество
16.07.2019 12:07
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CNN: Ассанж руководил вмешательством в выборы в США и встречался с российскими хакерами

Основатель WikiLeaks превратил давшее ему убежище посольство Эквадора в Лондоне в штаб по атакам на процесс волеизъявления американцев в 2016 году. Это утверждает компания Undercover Global, которая охраняла здание дипмиссии и следила за Джулианом Ассанжем.

«Он [Джулиан Ассанж] встречался с россиянами и хакерами мирового уровня в критические моменты, часто [беседуя с ними] по несколько часов за раз. Он также приобрел новое мощное вычислительное и сетевое оборудование для облегчения передачи данных за несколько недель до того, как WikiLeaks получил взломанные материалы от россиян. <...> Свидетельства также добавляют новое измерение в отчет [спецпрокурора Роберта] Мюллера, в котором он показывал, как WikiLeaks помог россиянам подорвать выборы в США», – сообщает 16 июля телеканал CNN, которому удалось ознакомиться с записями слежки за Ассанжем.

С кем конкретно беседовал основатель WikiLeaks, не до конца ясно, так как у него были полномочия проводить в посольство для конфиденциальных встреч людей без проверки документов, а также удалять их имена из книги гостей. Как сообщает телеканал, якобы установлены личности двух хакеров — Эндрю Мюллер-Магуна и Бернда Фикса. Кроме того, добавляет CNN, Ассанж будто бы встречался с россиянкой Яной Максимовой, про которую ничего не известно. Несмотря на то, что у него был кабинет для переговоров, иногда, чувствуя слежку, он предпочитал проводить встречи в женском туалете.

Отдельно отмечено, к Ассанжу часто якобы ходили и сотрудники телеканала RT. В своем телеграм-канале редактор Маргарита Симоньян напомнила, что основатель WikiLeaks вел программу на RT. «И чего мы ему туда только не носили. Кассеты, дискеты, флешки, бумажки, техсредства, конфеты и прочие передачки. Он вообще-то у нас программу вел. Трудно вести программу без техсредств. Чумовая была программа. Сами нагуглите?», – напомнила Симоньян.

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О слежке, которая велась за Ассажем во время его пребывания в посольстве Эквадора, стало известно в начале июля. Несколько камер 24 часа в сутки записывали все, что делал основатель WikiLeaks. Например, слежка позволила узнать, что соратники якобы собирались вывезти Ассанжа в Россию, однако он сам отказался от этих идей.

После президентских выборов 2016 года, на которых победил Дональд Трамп, американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в ход голосования, а новоизбранного президента — в сговоре с Москвой. И в Кремле, и в Белом доме все эти обвинения отвергли.

Спецпрокурор Роберт Мюллер по итогу расследования не нашел сговора между Трампом и российскими властями. Тем не менее, российское вмешательство в президентскую кампанию в США в 2016 году спецпрокурор считает доказанным.

Справка:

Информация после взлома серверов демпартии летом 2016 года появилась на сайте WikiLeaks. Всего хакеры обнародовали 30 тысяч писем, датированных периодом с января 2015 года до 25 мая 2016 года. Предполагается, что к утечке могут быть причастны российские хакеры.

Полиция Великобритании схватила Джулиана Ассанжа 11 апреля. Основателя WikiLeaks задержали по требованию Соединенных Штатов. Минюст США предъявил Ассанжу официальное обвинение в сговоре с целью компьютерного взлома.

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