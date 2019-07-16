Пенсионерка надеется на помощь

76-летней Галине Ивановне требуется дорогой препарат, который поможет ей справиться с остеопорозом. Заболевание стало следствием многолетнего тяжёлого труда. Рекомендуемое врачами лекарство практически невозможно получить за госсчёт – по квоте выделяется минимальное количество. Оплатить курс из пенсии женщина не может.

Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» просит о помощи своим подопечным.

Смирнова Галина Ивановна, 76 лет.

Требуется лекарственный препарат «Форстео» для лечения тяжелого остеопороза, осложненного множественными переломами.

Стоимость 249500 руб.

Всю жизнь Галина Ивановна много и тяжело работала. У девочки без образования из маленького села в Курской области было не так много возможностей, поэтому она с сестрой отправилась по комсомольскому призыву прокладывать дороги в Днепропетровской области. 17-летней Гале приходилось наравне со взрослыми мужчинами укладывать тяжёлые бетонные бордюры, разгружать щебень, ровнять асфальт. Потом они вместе перевелись в Казахстан на производство оборудования для космоса. Здесь Галина Ивановна встретила будущего мужа, с которым уехала в Ленинград.

В нашем городе работала на Кировском заводе, а когда стало тяжело – на почте. На заслуженной пенсии отдохнуть не удалось, она пришлась на 90-е, денег не хватало. Нужно было трудиться дальше.

Долгое время Галина Ивановна не обращала внимания на различные болевые симптомы, а потом вдруг просто не смогла встать с дивана. Оказалось, развился тяжелейший остеопороз – позвоночник не выдержал нагрузок, кости стали ломаться. Теперь женщина постоянно ходит в корсете, позади несколько операций, впереди – неизвестность. Сейчас у неё появилась надежда.

Лечащий врач назначил новый курс лечения современным препаратом «Форстео», который может не только остановить болезнь, но и мягко нарастить утраченную костную ткань. Это лекарство – настоящий прорыв в лечении тяжёлого остеопороза, однако сумму – 250 тысяч рублей за курс, невозможно накопить с пенсии в 18 тысяч. На помощь государства надеяться не приходится – квоты на препарат выделяются в минимальных количествах.

Каждый месяц Галина Ивановна переводит 75 рублей на лечение больных детей, истории которых видит по телевизору – это всё, что может выделить. Сейчас она она очень надеется, что и ей помогут.

О том, как помочь Галине Ивановне, можно узнать на её странице на сайте БФ «Долго и счастливо» – https://happylong.ru/wards/223/.

Фонд выражает благодарность всем, кто поддерживает пожилых людей. В частности, читателей «Фонтанки». Благодаря пожертвованиям фонд смог приобрести три упаковки препарата «Форстео» для лечения остеопороза для Елены Романовны Бойко. «Сейчас пожилая женщина подходит к здоровью ответственно, соблюдает все рекомендации. К сожалению, ни правильная диета, ни предыдущая терапия не смогли остановить заболевание. Мы очень надеемся, что лекарственный препарат последнего поколения сможет улучшить ситуацию», – рассказали в фонде.

Кроме того, Николаю Анатольевичу Петухову передан жизненно необходимый портативный кислородный концентратор, которому он очень рад. «Буквально как ребёнок. Недавно наш подопечный попал по скорой в больницу, а когда пришло время возвращаться домой, супруге пришлось специально покупать кислородные баллоны, чтобы ни на минуту не прерывать кислородную терапию. Сейчас Николай Анатольевич дома. Долгожданный прибор вернул ему самостоятельность, возможность свободного передвижения и веру в себя», – говорят в «Долго и счастливо».

«Подопечные и сотрудники фонда от всей души благодарят читателей «Фонтанки» за доброту и участие. Благодаря вашей помощи пожилые люди не остаются наедине со своей бедой. И неожиданно для себя осознают, что есть люди, готовые помочь совершенно незнакомому человеку. Что для них не менее важно, чем сама помощь», – поблагодарили в Благотворительном фонде «Долго и счастливо».