Биржевой мост собираются закрывать на три года. В этом году ремонты ждут Литейный, Ушаковский и Российский путепровод

СПб ГБУ «Мостотрест» планирует провести капитальный ремонт Биржевого моста с полным закрытием транспортного движения. Предполагаемые сроки работ – с июля 2020 года по октябрь 2023 года.

На мосту необходимо полностью заменить дорожную одежду и вернуть все плиты в проектное положение. Сейчас плиты деформированы, из-за чего внутрь опор попадает вода. За проект капремонта в 2016 году взялась компания «Институт Гипростроймост». До этого в 2016–2017 годах ремонтировали соседний Тучков мост, также с частичным закрытием движения, что ожидаемо привело к пробкам.

Точные даты закрытия Биржевого моста пока не установлены. Публичные обсуждения проектов решений об ограничении дорожного движения на значимых магистралях города, в том числе на этом мосту, соединяющем В.О. и П.С., проходят 16 июля в Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга с участием представителей КРТИ, комитета по энергетике и инженерному обеспечению, комитета по транспорту, Центра транспортного планирования, Дирекции по организации дорожного движения Санкт-Петербурга, УГИБДД, Дирекции транспортного строительства, «Мостотреста», ГУП «Водоканал СПб» и подрядных организаций.

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В этом году, как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГАТИ, работы с ограничением движения запланированы ещё на нескольких важных объектах.

«Мостотрест» выйдет на эстакаду у Ушаковского моста, на Литейный мост и Российский путепровод.

ГКУ «Дирекция транспортного строительства» намерено отремонтировать улицы Типанова, Бухарестскую и Комендантский проспект – последний, кстати, вошёл в список «убитых дорог», составленный «Фонтанкой» по сообщениям читателей.

ООО «ЛСР-Строй», развивающее проект частного трамвая «Чижик», продолжит работы на перекрытом до осени перекрёстке Ириновского и Индустриального проспектов. Новые закрытия предполагается вводить только по ночам.

Продлятся ограничения и в центре города. На Театральной площади работает ООО «МегаХаус» при участии «Метростроя» и Консерватории, перестраивающее, в частности, региональный памятник – дом Мордвиновых (после нескольких судов, затеянных градозащитниками, Верховный суд признал надстройку дома законной). Для завершения работ нужно утвердить новую схему ограничения движения. На улицу Глинки собирается выйти ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»; необходимые для него ограничения надо увязать с уже существующими.