Туктамышева: Мое проклятие реально, я не собираюсь выступать на Олимпиаде в Токио

Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева пошутила на тему своего неучастия в Олимпийских играх в Токио в 2020 году. По словам 22-летней спортсменки, это связано с некими техническими причинами.

«Официальное объявление. Я не собираюсь выступать на Олимпиаде в Токио. Как они сказали, из-за технических причин. Я была уверена, что Игры в Японии станут моим лучшим шансом. Мое проклятие реально, еще одна пропущенная Олимпиада», – написала Туктамышева в своем твиттере.

OFFICIAL ANNOUCEMENT! I'm not going to compete in 2020 Olympics in Tokio. As they say due to some technical issues. I was pretty sure that Olympics in Japan will be my best chanse. My curse is real, another missed Olympics. — Elizaveta Tuktamysheva (@TuktikLiza) 16. Juli 2019

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Отметим, что Олимпиада-2020 – летняя. Так что технические причины действительно серьезные.

Для Елизаветы Туктамышевой минувший сезон стал самым успешным с 2015 года, когда она выиграла чемпионат мира и Европы. В сезоне-2018/19 она заняла первое место на этапе Гран-при Skate Canada и третье на NHK Trophy. В финале Гран-при она стала третьей. В составе сборной России выиграла бронзовую медаль командного чемпионата мира.

По ходу сезона попала под жесткую волну критики из-за своего номера с раздеванием.