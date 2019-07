Туктамышева: Мое проклятие реально, я не собираюсь выступать на Олимпиаде в Токио

Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева пошутила на тему своего неучастия в Олимпийских играх в Токио в 2020 году. По словам 22-летней спортсменки, это связано с некими техническими причинами.

«Официальное объявление. Я не собираюсь выступать на Олимпиаде в Токио. Как они сказали, из-за технических причин. Я была уверена, что Игры в Японии станут моим лучшим шансом. Мое проклятие реально, еще одна пропущенная Олимпиада», – написала Туктамышева в своем твиттере.

OFFICIAL ANNOUCEMENT! I'm not going to compete in 2020 Olympics in Tokio. As they say due to some technical issues. I was pretty sure that Olympics in Japan will be my best chanse. My curse is real, another missed Olympics.

— Elizaveta Tuktamysheva (@TuktikLiza) 16. Juli 2019