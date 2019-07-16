«Северный поток» остановили на 2 недели

Работа газопровода «Северный поток» остановлена с 16 по 30 июля, говорится в материалах оператора газопроводов Nord Stream, Opal и Nel.

Как следует из материалов, на газопроводной системе будет проводиться плановый ремонт. В ходе работ будет осуществляться ежегодное обслуживание механических компонентов и тестирование программно-аппаратного обеспечения газопровода.

«Ежегодные работы по техническому обслуживанию являются ключевым элементом долгосрочной стратегии управления целостностью газопровода «Северный поток». Механические компоненты и системы автоматизации проходят тщательную проверку для обеспечения надежной, безопасной и эффективной работы двух ниток газопровода в течение проектного срока службы, составляющего не менее 50 лет», – сообщает оператор.

В прошлом году ремонт проводился с 17 по 31 июля, тогда в ходе плановых работ по техническому обслуживанию обеих ниток их работа была временно остановлена.