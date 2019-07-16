Setl Group увеличил сумму размещения по облигациям до 5 млрд руб.

В связи с высоким спросом холдинг Setl Group по итогам сбора заявок увеличил сумму размещения по облигациям серии 001Р-02 с 3 до 5 млрд руб. и установил ставку 1-го купона в размере 10,75% годовых.

Setl Group

В ходе сбора книги заявок на второй облигационный выпуск в рамках Программы биржевых облигаций Setl Group было зафиксировано более чем двукратное превышение спроса над первоначальным ориентиром суммы размещения, которая ранее была объявлена в размере 3 млрд руб.

Ставка 2-14-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Техническое размещениe облигаций на Московской бирже назначено на 23 июля 2019г.

«По результатам сбора заявок мы зафиксировали более чем двукратную переподписку на наши облигации, в результате чего приняли решение увеличить сумму займа, – комментирует генеральный директор Setl Group Ян Изак. – В общей сложности было получено около 40 заявок; особый интерес был проявлен управляющими и инвестиционными компаниями. Повышенный спрос позволил нам снизить ставку купона до 10,75% по сравнению с маркетинговой, объявленной ранее на уровне 11% годовых. Setl Group планирует направить привлеченные средства на приобретение новых земельных участков для расширения адресной программы».

«Мы рады вновь принять участие в выпуске Setl Group на публичном рынке, который по итогам последних двух лет укрепил свои кредитные качества, что позволило привлечь большой спрос со стороны широкого круга инвесторов. Благодарю организаторов и команду эмитента за отличную продуктивную работу, которая позволила столь успешно разместить облигации», – отметил Алексей Кузнецов, председатель совета директоров БК «РЕГИОН».

Облигации размещают по открытой подписке в объеме 5 млн штук номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа – 3,5 года, оферта и амортизация по облигациям не предусмотрены. Выпуск размещается в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P объемом 25 млрд рублей.

Организаторами размещения выступили БК «РЕГИОН», ВТБ Капитал, Газпромбанк, BCS Global Markets, АЛЬФА-БАНК; агент по размещению – БК «РЕГИОН».

Напомним, что 13 июня 2019 г. национальное рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Холдинга Setl Group до A-(RU), прогноз «Стабильный». АКРА также присвоило первому выпуску облигаций Setl Group кредитный рейтинг A- (RU) и ожидаемый кредитный рейтинг второму выпуску – eА-(RU), что повысило интерес инвесторов к размещению.

Setl Group имеет низкие показатели долговой нагрузки; соотношение Долг/EBITDA по итогам 2018г. составило 1,52х, Долг/Скорректированная EBITDA – 0,9x. За период с начала 2019 года долговая нагрузка Холдинга снизилась на 39%, с 13,9 до 8,5 млрд руб.

Справка о холдинге Setl Group

Наименование эмитента: ООО "Сэтл Групп". Источник информации, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, https://www.e-disclosure.ru