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Происшествия
16.07.2019 11:37
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В Петербурге на свидание к «почётному клиенту Louis Vuitton» пришли «полицейские». Откупиться от наркотической статьи удалось за счёт мамы

Любовный порыв завершился вымогательством в Выборгском районе Петербурга. Красующегося брендами в социальных сетях обманули. Богатой жизни угрожали «народной статьёй». Откупиться удалось с помощью мамы.

Как стало известно «Фонтанке», 16 июля около часа ночи с заявлением в полицию обратился 24-летний горожанин. Он рассказал, что в социальной сети познакомился с девушкой, в течение трёх месяцев вёл с ней переписку. Первая встреча должна была состояться 12 июля. Ухажёр приехал к 26 дому на Искровский проспект и начал ждать.

Вместо дамы сердца возникли трое на чёрном «Мерседесе». Незнакомцы представились сотрудниками полиции и стали проводить досмотр. Из кармана опешившего мужчины появился пакетик с веществом, новые знакомые сразу заявили, что это наркотик. Разговор переместился в «Мерседес». На заложника якобы направили пистолет и объяснили — от грозящего уголовного дела можно откупиться.

Далее была поездка по банкоматам и звонок матери с просьбой срочного перевода денег. Шантажисты получили 396 тысяч рублей и вернули свободу.

Пострадавший в социальных сетях демонстрирует безбедную жизнь. Хвастается купленным брендовым шарфиком. «Почётный клиент Louis Vuitton», — пишет он. На уже не действующей страничке сохранились записи о заработке на криптовалюте и приглашение стать участником финансовой пирамиды.

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