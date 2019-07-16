А bus и ныне там. Велополосу на Фонтанке не удалось расчистить от туристических автобусов. Велодорожка на Фонтанке все так же недоступна для велосипедистов

Михаил Огнев/

Несмотря на прямой запрет, прописанный в правилах дорожного движения, и периодические рейды ГИБДД, туристические автобусы продолжают использовать велодорожку на набережной Фонтанки в Петербурге в качестве парковки. Стоят, в том числе, со стороны Толстовского дома, а также у Апраксина переулка.

Туристический сезон в городе превратил выделенную велополосу на набережной реки Фонтанки в места парковки для туристических автобусов и безразличных к соблюдению ПДД горожан на легковых автомобилях. Ранее «Фонтанка» провела рейд по одноименной набережной, чтобы убедиться собственными глазами: велодорожку действительно оккупировали автобусы, которые после выгрузки туристов не спешат освобождать полосы, предпочитая дождаться группу. Более того, даже после замечания водители не спешат покидать зону проезда двухколесного транспорта, зачастую утверждая, что имеют право на 15-минутную остановку.

Согласно ПДД, и парковка, и остановка на велодорожке запрещена для всех, кроме регулярного общественного транспорта, имеющего согласованные места остановок, и коммунальных служб.

По данным на конец июня, с начала года Госавтоинспекция привлекла к ответственности около 5 тысяч автомобилистов за парковку на велодорожках, из них 10% – за парковку на набережной Фонтанки.