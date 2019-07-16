«Большой брат» посчитает людей на границе Петербурга и Ленобласти. Данные запросят у мобильных операторов

Ленобласть заканчивает подготовку конкурса, в рамках которого намерена узнать у операторов «большой четверки» данные о трансграничных перемещениях между 47 регионом и Петербургом. Отслеживать будут по телефонам.

Вопрос согласования стратегической работы двух регионов обсуждался 16 июля на заседании Координационного совета Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сфере социально-экономического развития. Как рассказал зампредседателя правительства Ленобласти Дмитрий Ялов, в данный момент регион планирует закупку, в рамках которой от мобильных операторов «большой четверки» закупят данные. «Сейчас у нас есть только статистика, по которой 170 тысяч жителей Петербурга ездят на работу в Ленинградскую область, а в обратном направлении – 22 тысячи, – подчеркнул Ялов. – Но насколько эти данные точны?».

Как рассказал чиновник, закупить планируется информацию о том, «как перемещаются жители, что они делают, сколько часов они проводят на территории каждого из субъектов, какие у них паттерны поведения».

Использовать эти данные планируется при проведении переписи в 2020 году, а также при решении вопросов развития транспортной и социальной инфраструктуры.