«Крета» влетела в столб на Косыгина и вспыхнула факелом. Людей вытаскивали с уже горящей одеждой

Серию огненных ДТП в Санкт-Петербурге продолжает ночная авария в Красногвардейском районе.

На проспекте Косыгина 16 июля, около часа ночи, «Хёндэ Крета» на большой скорости врезалась в столб возле супермаркета, рассказывает «Фонтанке» читатель Олег. По его словам, очевидцы, человек пять-восемь, приезжие, спасли женщину-водителя и её пассажира. Их вытащили из салона – у пассажира уже горели штаны, чуть ли не руками их тушили, – и машина тут же вспыхнула, как факел.

По словам подписчиков группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», похоже, автомобиль, влетев в столб, оборвал электрические провода, что и стало поводом для возгорания, осколки машины разлетелись метров на 60. «На месте три пожарные машины и несколько машин скорой помощи и сотрудников ДПС. Некоторые водители едут по встречке через разделительную полосу в сторону Заневского проспекта», – писали очевидцы.

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Вызов на проспект Косыгина, 4, поступил в службу «01» 16 июля в 1:16. Автомобиль «Хёндэ» совершил наезд на препятствие, в результате чего выгорел по всей площади. К ликвидации последствий ДТП привлекалось от МЧС две единицы техники и девять человек личного состава. Сведения о пострадавших уточняются, сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Судя по всему, ДТП обошлось без жертв и серьёзных травм: информация о нём в отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не поступала.

«Сейчас там только подкопчённый столб лежит, – пишет уже утром Елена в «ДТП и ЧП». – Этот изгиб с сужением <…> место постоянных аварий и пробок. Ежедневно в них ползём».

Напомним, 13 июля аварии с пожаром случились в Курортном и Калининском районах Петербурга. В одном случае водитель успел оперативно среагировать и спас себе жизнь, во втором — погиб.