Британский МИД: Экстрадиция Ассанжа в страны со смертной казнью невозможна

Замглавы внешнеполитического ведомства Великобритании подтвердил приверженность предыдущему заявлению дипломатов о том, что Джулиана Ассанжа не выдадут в страну, где его может ждать высшая мера наказания. В WikiLeaks полагают, что возможная экстрадиция в США противоречит заявлениям МИД королевства.

«Соединенное Королевство гарантирует надлежащую судебную процедуру в делах, которые продолжаются в отношении Ассанжа, а также беспокоится о его состоянии. Гарантируется, что страна не допустит его экстрадиции куда бы то ни было, где ему грозит смертная казнь», – сообщает 16 июля агентство EFE со ссылкой на заявление Алана Данкана.

Замглавы британского МИД отметил, что соглашение об условиях экстрадиции было достигнуто между Великобританией и Эквадором, и стороны продолжают его придерживаться.

США добиваются экстрадиции Ассанжа последние месяцы. В июне суд по делу основателя WikiLeaks перенесли на следующий год. В WikiLeaks уверены в том, что в Америке Ассанжа ждет смертная казнь.

Напомним, что полиция Великобритании схватила Джулиана Ассанжа 11 апреля. Основателя WikiLeaks задержали по требованию Соединенных Штатов. Минюст США предъявил Ассанжу официальное обвинение в сговоре с целью компьютерного взлома.