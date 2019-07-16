Иностранный студент из Политеха ударом ножа в грудь отправил в больницу петербурженку

Врачи спасают 19-летнюю жительницу Выборгского района Петербурга, получившую ножевое ранение в Мурино. Предполагаемым обидчиком оказался иностранный знакомый.

Как стало известно «Фонтанке», полицию в 24-этажку на улице Авиаторов Балтики, 9/1, вызвала местная жительница, около девяти вечера 15 июля услышавшая крики в парадной. Привлечённая шумом женщина выглянула из квартиры и бросилась звонить 112: на площадке была раненая девушка.

Пострадавшую с порезанной грудью и левым плечом в состоянии средней тяжести доставили в больницу Всеволожска. Подозреваемого в её травмах нашли в том же доме. Им оказался 25-летний первокурсник Политехнического университета Петра Великого, приехавший за российским дипломом из Китая.

Студент обосновался в Мурино, девушка проводила время в его квартире. Сама она живёт в Парголово, судя по соцсетям, увлечена азиатской культурой и корейскими айдол-группами. Вспышку ярости знакомого она пока не объяснила.

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Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.