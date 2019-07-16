Минобороны показало, как летают над Балтикой стратегические ракетоносцы Ту-160

Видеозапись полета стратегических ракетоносцев Ту-160 над акваторией Балтийского моря опубликовало Министерство обороны России 16 июля. Полет прошел накануне и продолжался более семи часов.

На опубликованных кадрах показаны взлет и посадка бомбардировщика, а также его маршрут над Балтикой, в ходе выполнения которого в объектив попал один из истребителей НАТО.

Как отметили в военном ведомстве, Ту-160 летали над нейтральными водами, на отдельных участках ракетоносцы сопровождали датские истребители F-16, а также F-18 и JAS-39 Gripen Финляндии и Швеции.