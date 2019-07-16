ПСК: на рынке сохраняется баланс между спросом и предложением

ПСК

По предварительным итогам полугодия Петербург отличился от других городов России, поставив антирекорд по вводу жилья: этот показатель снизился практически на 60%*. Аналитики ГК «ПСК» считают, что статистика выровняется во второй половине года. При этом на покупательскую активность темпы строительства не повлияют.

– На текущие цифры нужно смотреть с учётом прошлогодней специфики. Как раз по итогам 2018 года Петербург показал исторический максимум в 7,5 млн кв. м введённой жилой недвижимости. Драйвером послужили приближавшиеся изменения в 214-ФЗ, что сказалось на скорости и объёмах строительства, – говорят в ПСК.

В ПСК текущий объём строительства собственных объектов составляет 151 500 кв. м. Из них в этом году в эксплуатацию введут ЖК «Славянка» общей площадью 56 тыс. кв. м. На темпы строительства изменения в законодательстве не сказались. Не отразились они и на уровне продаж.

В масштабах города сокращение темпов ввода также никак не повлияло на спрос. Напротив, сделок по ДДУ заключили на 50% больше по сравнению с I полугодием 2018-го**. Традиционно пик продаж приходится на вторую половину года, но 2019-й может отличаться, считают аналитики ПСК.

– Переход на эскроу-счета вряд ли снизит покупательскую активность. Как мы видим, резкого подорожания квадратного метра не произошло, хотя до конца года цены, безусловно вырастут, хотя бы по общеэкономическим причинам. Дополнительную поддержку спросу обеспечит снижение ипотечной ставки, которое уже началось вслед за изменением ключевой ставки ЦБ РФ, – отмечают в ПСК. – В целом ситуация на рынке говорит о сохранении баланса между спросом и предложением, застоя не предвидится.

Эксперты ПСК прогнозируют полное выполнение плана по продажам в комфорт-классе до конца года. В другом проекте в сфере жилой недвижимости, ЖК бизнес-класса Nobelius, ожидается продать порядка 50% квартир, что является нормальной динамикой.

Узнать о квартирах в наличии, условиях покупки и акциях можно у менеджеров ПСК по телефону (812) 640-38-38 и в любом из офисов продаж на объектах. Полный список адресов – на сайте компании.

*https://realty.rbc.ru/news/5cfe18469a79475731e5fc5b

**https://www.bn.ru/gazeta/news/253567/

Справка о компании "ПСК"

ЖК «Славянка» - застройщик ООО "СУ-235", проектная декларация на сайте http://slavyanka.house

ЖК Нобелиус – застройщик ООО "Виктория", проектная декларация на сайте http://nobelius.house/documents/