Пакистан открыл воздушное пространство для гражданской авиации после конфликта с Индией. Через эту страну россияне летают в Азию

Авиационные чиновники исламской республики объявили о немедленном снятии всех запретов на полеты для гражданской авиации.

«Пакистанское воздушное пространство открыто для воздушного движения», – цитирует 16 июля заявление управления гражданской авиации Пакистана Reuters.

Пакистан всегда был важным транспортным коридором для крупнейших авиакомпаний, включая российские. Ранее почти 33 рейса 5 авиакомпаний из России были изменены из-за конфликта в штате Кашмир. Один день закрытого пространства стоил авиаперевозчикам миллионы долларов, так как через Индию и Пакистан пролегают рейсы в Таиланд и индонезийский Бали.

Очередной виток кашмирского кризиса случился в феврале, когда ВВС Индии нанесли удар по позициям боевиков группировки «Джаиш-е-Мухаммад» на пакистанской территории Кашмира. Пакистан в ответ вторгся в воздушное пространство Индии и нанес удары. В небе над Кашмиром развернулся бой, в котором Индия потеряла один МиГ-21. После этого Пакистан ввел запрет на полеты, который неоднократно продлевали. Росавиация разослала телеграмму о полном или частичном закрытии неба над Индией, Пакистаном и Афганистаном 27 февраля. Пакистан частично восстановил работу аэропортов Карачи, Пешавара, Кветты и Исламабада лишь в марте.