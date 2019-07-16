«Один черный, другой белый». На Колокольной двое забрали из машины профессора 3,5 млн рублей

Ученый в возрасте не углядел за рюкзаком с миллионами в центре Петербурга. Ценный груз хранился в машине, транспорт не защитил его от цепких рук.

Как стало известно «Фонтанке» 16 июля, накануне днём с заявлением в полицию обратился 72-летний профессор Университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова. Он припарковал «Мазератти» у второго дома по улице Колокольной. Из машины исчез рюкзак, в котором хранилось 3,5 млн рублей.

Прибывшим на место сотрудникам полиции потерпевший описал предполагаемых преступников. Мужчины, одетые в тёмную одежду, различались по цвету кепок: у одного был головной убор чёрный, у напарника — белый.

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников.

Реклама



Накануне своих сокровищ также лишилась юрисконсульт АО «Группа Илим». Из её квартиры вынесли драгоценности и евро почти на 20 млн рублей.