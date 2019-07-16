Венесуэла торгует золотом в обход санкций США. В течение недели Каракас продал тонну

Каракас в течение прошлой недели продал золото на сумму 40 млн долларов, несмотря на действующие санкции Соединенных Штатов. Об этом 16 июля пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По данным агентства, Центральный банк (ЦБ) Венесуэлы 12 июля продал около тонны золота, а с начала апреля Венесуэла продала около 24 тонн золота. Золотовалютные резервы страны в общей сложности сократились до 8,1 млрд долларов.

Из-за санкций США правительство Николаса Мадуро отрезано от глобальных финансовых рынков, покупателями драгметалла у Каракаса в основном выступали ОАЭ и Турция, добавляет РБК.

В Венесуэле затяжной экономический кризис, который осложняется политическим противостоянием между Мадуро и лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо, который 23 января объявил себя временным президентом страны. Санкции в отношении Венесуэлы, призванные блокировать операции с золотовалютным резервом и помешать правительству Мадуро «расхищать богатства» страны, 1 ноября 2018 года ввел президент США Дональд Трамп.

Гуайдо поддерживают Вашингтон, европейские страны и ряд латиноамериканских стран. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.