Бастрыкин предложил вернуть в УК конфискацию имущества у коррупционеров и назвал сумму изъятого в прошлом году

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин сообщил, что в 2018 году у коррупционеров изъяли имущество, деньги и ценности на сумму почти 2 млрд рублей.

По словам Бастрыкина, в прошлом году арест наложили на имущество на сумму свыше 15 млрд руб., а за три месяца 2019 года — на сумму более 5,3 млрд руб. Он добавил, что более 1,6 млрд руб. было возмещено добровольно, пишет 16 июля РБК со ссылкой на «Известия».

Бастрыкин также предложил вернуть в Уголовный кодекс меру наказания в виде конфискации имущества, которая была в кодексе до 2003 года. Сейчас российский УК предусматривает конфискацию имущества (ст. 104.1 УК РФ) в случае, если оно было получено в результате совершения определенных преступлений, например убийства, торговли людьми, использования рабского труда или получения взятки.

Бастрыкин же предложил использовать такую меру «с [определенным] указанием возможности ее применения в санкциях конкретных статей, особенной части Уголовного кодекса России по преступлениям коррупционного характера».

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В конце января Министерство юстиции начало разрабатывать поправки к законам, согласно которым нарушение антикоррупционного законодательства из-за обстоятельств непреодолимой силы не будет правонарушением.

В министерстве пояснили, что подобные обстоятельства могут быть связаны с длительным тяжелым заболеванием, невозможностью предотвратить конфликт интересов по требованию норм закона, отказом бывших членов семей госслужащих сообщать сведения о доходах и расходах общих детей.