В Петербурге из квартиры сотрудницы группы «Илим» вынесли почти 20 млн рублей. Rolex и серьги с бриллиантами забрал любитель вязаных шапок

Утренняя кража произошла в Невском районе Петербурга. Пока хозяйка зарабатывала себе на шикарную жизнь, в её квартире собирали драгоценности и евро. Организатор незаконной экспроприации остался практически незамеченным. Но соседей смутил одетый не по летней погоде незнакомец.

Как стало известно «Фонтанке» 16 июля, накануне вечером с заявлением в полицию обратилась 30-летняя юрисконсульт АО «Группа Илим». С утра в её квартире в 195 доме на проспекте Обуховской Обороны побывал неизвестный. Проник в жильё он аккуратно, возможно, с помощью подбора ключей.

Незваный гость заглянул в спальню и на кухню, остановился в гардеробной. После экскурсии в его руках оказалось 19,4 млн рублей. Во столько хозяйка оценила потерю своих сокровищ. Из квартиры пропали мужские и женские часы Rolex, четыре кольца из золота и серебра, серьги с бриллиантами, сумма в 50 тысяч евро.

Полиция изучает видеозаписи камер из парадной. Соседи рассказали о мужчине в вязаной чёрной шапке со складным стулом. Его видели у лифта, подозрительный персонаж, заметив внимание к себе, поспешил скрыться. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».