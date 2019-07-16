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Каршеринги-«перевёртыши»: после ДТП на Победы устроили фотосессию, а на Некрасова пользователь «сбрил» и «надул»

Каршеринги-«перевёртыши»: после ДТП на Победы устроили фотосессию, а на Некрасова пользователь «сбрил» и «надул»

«ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Дважды за ночь в Петербурге переворачивали каршеринговые автомобили. И если в первом ДТП, на улице с говорящим названием Победы, был только один участник – сам «перевёртыш», а его водителя и пассажиров произошедшее повеселило, то второе, в центре города, оказалось массовым, а предполагаемый виновник – нетрезвым. Чудом в обоих случаях никто не пострадал.

О первой аварии, случившейся незадолго до полуночи, иронически рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте»: «На улице Победы был сильный грохот и скрежет. Угадайте кто? Правильно, «Яндекс.Драйв» – «перевёртыш». Никто не пострадал, участники фоткаются. Сотрудники [ГИБДД] приехали через 5 минут».

Каршеринги-«перевёртыши»: после ДТП на Победы устроили фотосессию, а на Некрасова пользователь «сбрил» и «надул»

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А около 1:30 уже 16 июля на пересечении улиц Некрасова и Радищева, по предварительной версии, мужчина 1995 года рождения на Nissan Qashqai, двигаясь по Некрасова от Лиговского проспекта в сторону улицы Восстания, совершил столкновение с такси Hyundai, затем со стоящей Honda, которую от удара отбросило на припаркованную «Ладу». «Ниссан» же после наезда на «Хонду» опрокинулся на крышу. В результате ДТП никто не пострадал, сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на ОГИБДД по Центральному району.

«Ниссан Кашкай» – каршеринг Pool:start, проект компании YouDrive, в соответствии с которым партнёры-инвесторы предоставляют бренду свои автомобили на срок, определённый договором. Вчера машина этой компании сбила насмерть пешехода на «Коле».

В «ДТП и ЧП» писали, что виновник, который «сбрил несколько машин и перевернулся», якобы сбежал, но это не так. По данным «Дорожного инспектора», водитель Qashqai остался на месте и при тесте на алкоголь «надул» 0,813 мг/л. При этом, предположительно, он летел на запрещающий сигнал светофора. 

Каршеринги-«перевёртыши»: после ДТП на Победы устроили фотосессию, а на Некрасова пользователь «сбрил» и «надул»

«У Pool Start в договоре указан штраф (п. 8.4.3 договора) – 50000 рублей за управление в состоянии алкогольного опьянения. Ну плюс пареньку возмещать ущерб за тотальное авто. Может, и гражданские иски будут от других пострадавших», – отмечает «Инспектор». 

Среди автомобилистов сложилось устойчивое мнение о том, что каршеринговые машины попадают в ДТП чаще других , а их водители не проявляют должную осторожность, поскольку и автомобиль не «свой родной», и арендовать его можно по чужому аккаунту. Статистики ДТП с каршерингом пока нет (а если и есть, то очень странная): УГИБДД по Петербургу и Ленобласти только недавно получило возможность выделять такие аварии в отдельную категорию. Тем не менее Госавтоинспекция начала учитывать «криминальные» особенности сервиса, например на дороге у пользователя инспектор может попросить предъявить аккаунт в смартфоне, где есть акт приема-передачи ТС. 

 

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