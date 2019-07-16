В Петербурге продолжается охота за Land Cruiser. За сутки внедорожников лишились два владельца

Два автомобиля Toyota Land Cruiser-200 угнаны в Петербурге за минувшие сутки, 15 июля.

По данным «Фонтанки», сначала в полицию с заявлением пришел предприниматель из Всеволожского района области (сам, впрочем, назвавшийся временно безработным). Свой черный внедорожник 2012 года выпуска он днем оставил на два часа у дома №7 по Лицейскому переулку в Пушкине, где не протолкнуться из-за туристов благодаря находящимся рядом Екатерининскому дворцу и пушкинскому Лицею. Прагматичных воров культурные богатства не интересовали, им больше приглянулся автомобиль, купленный 39-летним мужчиной в прошлом году за 2,4 млн. Охранные системы установлены не были, так что помехой для злоумышленников они не стали. Возможно, угон попал на камеры видеонаблюдения.

Вторую Toyota Land Cruiser-200 похитили от дома №47, корпус 1, по проспекту Большевиков в седьмом часу вечера. Хозяйка, 41-летняя медсестра из Ямало-Ненецкого автономного округа, упустила из виду черный внедорожник буквально на пять минут, и этого времени угонщикам хватило. Машине три года, ее стоимость владелица оценила в 4,5 млн рублей. Теперь женщине не на чем ехать обратно домой: на машине она приехала в Петербург в гости к брату.

Еще один приезжий, житель Мурманской области, как уже рассказывала «Фонтанка», лишился серого «Лэнд Крузера-200» на минувших выходных. Совсем новенький автомобиль за 5,7 млн увели с парковки у гостиницы «Россия», пока хозяин улетел в Сочи.

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников.