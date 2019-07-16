«У пилота поломана ключица, у жильцов психологический шок». В Чечне легкомоторный самолет упал на жилой дом

Легкомоторный самолет упал на частный жилой дом в Чечне 16 июля. В результате происшествия пострадали четыре человека, о погибших не сообщается.

Авария произошла около 08:00 мск во вторник в станице Новощедринская, сообщили РБК в пресс-службе республиканского МЧС. Пожара при падении не последовало, дом оказался частично разрушен. В больницу доставили пилота, а также проживавших в доме двух женщин и ребенка. «У пилота поломана ключица, у жильцов психологический шок», – добавили в экстренных службах «Интерфаксу».

Причины случившегося пока не уточняются. Детали происшествия устанавливаются.