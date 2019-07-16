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Происшествия
16.07.2019 08:50
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Брошенный трактор на Парнасе приманил смерть. Лихую «десятку» разорвало на куски

За 15 минут до полуночи в Выборгском районе Петербурга погиб мужчина 30 лет. По словам горожан, ВАЗ-2110 двигался по Культуры от Шоссейной улицы к 6-му Верхнему переулку и не смог объехать стоящий трактор «Беларус», который, как магнит, притягивал ДТП.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, по предварительной информации, 15 июля, около 23:45, на проспекте Культуры, 40, мужчина 1988 года рождения на ВАЗ-2110 «Лада» совершил наезд на стоящий трактор (без водителя), а затем врезался в «Форд Мондео» под управлением юноши 1999 года рождения. Водитель «Лады» погиб. 

Брошенный трактор на Парнасе приманил смерть. Лихую «десятку» разорвало на куски

Удар был такой силы, что ВАЗ развалился на куски. «Там движение перекрыто полностью. Наблюдала только часть смятой машины. Вернее, ее четвёртую часть», – рассказывала в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» ехавшая там ночью Юля. 

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По данным «Дорожного инспектора», «Лада» принадлежит жителю Республики Карелия. Водитель, житель города Чебоксары со стажем вождения 12 лет, к административной ответственности не привлекался.

«ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Участок проспекта Культуры у дома 40 неосвещённый, он идёт вдоль КАД, ограничивая Парнас. Трактор этот, по словам горожан, стоял там уже несколько дней «с потекшей гидравликой» и в ДТП попадает не первый раз. «Вчера мимо этого трактора проезжал, там места-то полно. Там этот трактор не один, много машин припарковано», – пишет Михаил. «В ночь с 13 на 14 в него уже влетали, ВАЗ «классика» – оторвали ему «лапу» и полборта себе сняли. А в этом ДТП, скорее всего, встречка ослепила», – предполагает Алекс.

На фотографиях виден изначальный цвет автомобиля - вишнёвый.

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