«Ъ»: Российские НПЗ получали нефть с повышенной концентрацией хлоридов еще до проблем на «Дружбе»

Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) получали нефть с повышенной концентрацией хлоридов еще до инцидента с загрязнением нефти в нефтепроводе «Дружба». Подобный случай произошел в первой половине апреля, выяснила 16 июля газета «Коммерсантъ».

По данным издания, превышение норм по хлорорганическим соединениям в нефти 4 апреля зафиксировал Волгоградский НПЗ ЛУКОЙЛа. Завод обратился с замечанием в «Транснефть-Приволга». Газета отмечает, что события разворачивались за две недели до того, как белорусский «Белнефтехим» пожаловался на поступление некачественной нефти по нефтепроводу «Дружба» (другое направлению системы «Транснефти»).

В «Транснефти» и ЛУКОЙЛе подтвердили информацию о превышении норм по хлорорганике. Советник главы трубопроводной монополии Игорь Демин рассказал «Коммерсанту», что следы соединений были в сданной партии нефти одной из дочерних компаний ЛУКОЙЛа. Ситуация с поступлением загрязненной нефти никак не связана с последующими проблемами на «Дружбе», добавил Демин.

В ЛУКОЙЛе пояснили, что в первой декаде апреля были зафиксированы незначительные отклонения показателя хлорорганики от норматива в разовых выборочных пробах. Среднесуточные показатели находились в пределах нормы.

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Ранее сообщалось, что загрязненная нефть в течение недели — с 12 по 17 апреля – поступала на Куйбышевский НПЗ «Роснефти», в результате проблем на нефтепроводе «Дружба». По утверждению «Роснефти», некачественная нефть из «Дружбы» привела к порче оборудования Куйбышевского НПЗ. Следственный комитет по этому факту возбудил уголовное дело.

19 апреля белорусский «Белнефтехим» пожаловался на поступающую нефть с высоким содержание хлорорганики. По версии Следственного комитета, грязная нефть была загружена в нефтепровод через узел учета Самара — Унеча для сокрытия хищений.