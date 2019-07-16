«Не повлияет на решимость». Турция продолжит геологоразведку в территориальных водах Кипра в ответ на санкции ЕС

Анкара не собирается сворачивать геологоразведку в территориальных водах Кипра. Об этом заявили в министерстве иностранных дел Турции 16 июля.

Там отметили, что решение ЕС приостановить переговоры на высоком уровне «не повлияет на решимость» Турции «продолжать добычу углеводородов в Восточном Средиземноморье».

«Наша деятельность по добыче углеводородов… охватывает два аспекта: это защита своих прав на собственном континентальном шельфе и защита равных прав турок-киприотов, которые являются совладельцами углеводородных ресурсов острова Кипр», — цитирует внешнеполитическое ведомство телеканал «360».

Кипр — третий по площади и по населению остров в Средиземном море. Он разделен на две большие зоны — около 60% территории занимает Республика Кипр, населенная в основном греками, 38% — Турецкая Республика Северного Кипра, признанная только Турцией и населенная этническими турками. Между ними находится буферная зона ООН.

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После того как в исключительной экономической зоне Кипра начали работу две турецкие буровые установки, ЕС 15 июля ввел против Турции санкции. Ограничительные меры, в частности, предполагают сокращение финансирования республики, прекращение переговоров по соглашению об авиасообщении, а также по таким темам, как бизнес и торговля. Кроме того, если турецкие власти продолжат настаивать на своей позиции, возможно применение других ограничительных мер, в том числе в отношении компаний или отдельных лиц, участвующих в разведке месторождений.

В этот день в Турции отмечался День демократии и национального единства — третья годовщина подавления попытки военного переворота.