Самолет из Франкфурта в Петербург вернулся в аэропорт вылета

Самолет Airbus A321 с регистрацией D-AIRL, выполнявший рейс авиакомпании Lufthansa DLH1438 из аэропорта Франкфурта-на-Майне в Санкт-Петербург, вынужденно вернулся в аэропорт вылета.

По данным трекера Flightradar24, пилоты развернули самолет через 1,5 часа после взлета. В этот момент они находились над побережьем Балтийского моря в районе литовско-латвийской границы.

Пилоты не устанавливали какой-либо из аварийных кодов ответчика, который бы свидетельствовал о поломке самолета. Сложно предположить возникновение медицинского происшествия на борту, поскольку в этом случае, как правило, пилоты стараются посадить самолет в ближайшем подходящем аэропорту.

Самолет приземлился во Франкфурте-на-Майне в 20:22 по Гринвичу (23:20 по московскому времени), спустя 3 часа после взлета. Что стало причиной возврата, пока неизвестно.