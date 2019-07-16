Полковник Курносов назначен и.о. начальника "Альфы" ФСБ России

Исполняющим обязанности начальника управления "А" Центра специального назначения ФСБ России назначен полковник Кирилл Курносов. Об этом ТАСС сообщил почетный президент международной ассоциации ветеранов антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

"Курносов является и.о. начальника "Альфы". Могу добавить, что Курносов – это офицер, имеющий серьезные заслуги перед страной, как и все офицеры "Альфы", – сказал он, уточнив, что руководитель управления "А" назначается указом президента России. Пока этого документа не было.

Предыдущий начальник "Альфы" – генерал-майор, Герой России Валерий Канакин – ушел в отставку в мае этого года. Он возглавлял спецподразделение с 2014 года. Как заметил Гончаров, его отставка никак не связана с задержанием бойцов спецподразделения по делу о разбойном нападении.

В июне этого года в Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" сообщили ТАСС, что 30 марта в Москве прошло отчетно-выборное собрание, на котором президентом ассоциации был избран Валерий Канакин. Возглавлявший ассоциацию с 1992 года Сергей Гончаров стал ее почетным президентом.