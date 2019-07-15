Петербуржец привёз в родной город друзей из Мексики и Германии показать «безопасную Россию». У Дворцового моста их избили и пытались ограбить

С ушибами головы и синяками на лице в травмпункт на Вознесенском проспекте ранним утром 14 июля обратились житель Петербурга и гражданин Германии. Помощь врачей им понадобилась после прогулки по ночному городу.

Как рассказал 15 июля «Фонтанке» читатель Илья, который в настоящее время учится в Германии, одногруппников он привёз в Северную столицу несколько дней назад. Двум друзьям из Мексики и немцу он не только хотел показать красоты города, но и убедить их что в России – безопасно. Первая часть плана Илье удалась, туристы насладились видом на Неву во время разводки Дворцового моста ночью 14 июля. Ближе к двум часам, по словам студента, компания отправилась в сторону станции метро «Адмиралтейская». Он утверждает, что возле автобусной остановки в Дворцовом проезде мексиканцев окружили четверо и попытались залезть к ним в рюкзаки. «Я шёл сзади и этого не видел, но друг немец шёл в шаге позади и его просто оттеснили и начали залазить в рюкзак к мексиканцам, видимо не зная, что немец тоже с ними. В итоге немец оттолкнул их и его начали избивать. Я подбежал и пытался выяснить в чем дело, говоря что они не понимают по русски. В ответ на меня налетела толпа и лежачего хорошо обработали ногами. За всем этим наблюдала вся автобусная остановка и никто не подошёл», – рассказывает Илья. По его словам, после компания вызвала полицию, однако в ГУ МВД нашему изданию сообщили, что в ту ночь к Дворцовой площади подобных вызовов не поступало.

Медики пострадавших приняли в травмпункте на Вознесенском проспекте, дом 27. У немца диагностирована травма головы и ушибы на лице, петербуржцу придётся лечить кровоподтеки на лице, груди и ногах.