Белый дом выдвинул Марка Эспера на пост главы Пентагона

Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру исполняющего обязанности министра обороны страны Марка Эспера для назначения на эту должность на постоянной основе. Об этом сообщается в заявлении пресс-службы Белого дома.

"Уведомление о выдвижении на должность направлено в Сенат: Марк Эспер из штата Вирджиния на должность министра обороны", – говорится в документе.

О назначении Эспера исполняющим обязанности главы оборонного ведомства Трамп объявил после того, как главный кандидат на этот пост Патрик Шанахан в конце июня взял самоотвод. Шанахан исполнял обязанности главы Минобороны США с января этого года в связи с отставкой Джеймса Мэттиса.

Бывший глава Пентагона Джеймс Мэттис принял решение покинуть должность 21 декабря 2018 года. Причиной увольнения он назвал разногласия с американским лидером.