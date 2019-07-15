Евросоюз одобрил санкции против Турции

Европейский союз (ЕС) одобрил санкции против Турции в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра, пишет Spiegel Online со ссылкой на принятый документ.

Санкции, в частности, предполагают сокращение финансирования республики, прекращение переговоров по соглашению об авиасообщении, а также по таким темам, как бизнес и торговля. Кроме того, если турецкие власти продолжат настаивать на своей позиции, возможно применение других ограничительных мер, в том числе в отношении компаний или отдельных лиц, участвующих в разведке месторождений.

В ИЭЗ Кипра находятся две турецкие буровые установки — «Фатих» и «Явуз». Греция и Кипр считают провокацией проведение турецким буровым судном геологоразведки на этой территории. Власти республики считают, что имеет право на природные богатства в регионе.