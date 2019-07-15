Противостояние на Руставели: старые «Жигули» таранили «Порше»

Анекдотическое по составу участников ДТП, случившееся вечером 15 июля на севере Петербурга, оказалось серьёзным: по словам очевидцев, пострадали один или два человека.

На улице Руставели, 61, столкнулись ВАЗ-2106 и «Порше Кайен», сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

По словам Алексея, пострадал водитель «шестёрки». Дмитрий же уточняет, что двух мужчин из «Жигулей» увезли в Елизаветинскую больницу: «у одного локоть разбит, у второго голова и колено».

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Омар, разыскивающий запись видеорегистратора, в ответ на вопросы участников группы пишет: «Тайн нет, все целы, спасибо. Для всего остального, надеюсь, найдётся запись регистратора».