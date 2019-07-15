Евкуров в Министерстве обороны РФ займется организацией боевой подготовки и безопасностью полетов авиации

Справка:

Юнус-Бек Евкуров родился 30 июля 1963 года в селе Тарское Пригородного района Северо-Осетинской АССР. В 1989 году он окончил Рязанское воздушно-десантное командное училище, в 1997 году – Военную академию имени Фрунзе, в 2004 году – Военную академию Генерального штаба ВС РФ. Евкуров служил на разных командных должностях в Вооруженных Силах. С 2004 года он занимал пост начальника разведки – заместителя начальника штаба Приволжско-Уральского военного округа. В 2008-2019 годах возглавлял Республику Ингушетия. В июле 2019 года Указом президента Российской Федерации назначен заместителем министра обороны. Герой Российской Федерации Евкуров также награжден орденом Александра Невского, орденом "За военные заслуги".