«Очень странное поведение обоих участников»: смертельное ДТП на Гражданском попало на видео

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Запись видеорегистратора, зафиксировавшего смертельную аварию на Гражданском проспекте, поделила «зрителей» в соцсетях на два лагеря в зависимости от того, какого водителя они считают более неправым. Большинство, впрочем, согласны с тем, что в этом неоднозначном ДТП, в котором даже не было касания машин, неправильно повели себя оба водителя.

Авария на Гражданском, 31, у пересечения с Верности, случилась 15 июля около 12:50. Видеозапись появилась через несколько часов в группах «Дорожный инспектор» и «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Приведём лишь один комментарий: «Очень странное поведение обоих участников, если честно».

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Молодой водитель «КИА Рио», чтобы избежать столкновения с «Ларгусом», повернувшим налево (или на разворот), ушёл вправо и врезался в дерево рядом с остановкой общественного транспорта. Погиб пассажир «Рио», второй пассажир в тяжёлом состоянии, сам водитель отделался лёгкими повреждениями.

Точные обстоятельства ДТП и его виновник устанавливаются.