Глава ЦИК РФ согласилась встретиться с кандидатами от оппозиции на выборах в Мосгордуму

Памфилова Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила о готовности встретиться с независимыми кандидатами в депутаты Мосгордумы после 22 июля. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК вечером 15 июля.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова выразила готовность встретиться с кандидатами, принимающими участие в избирательной кампании по выборам в Мосгордуму. Встреча может состояться сразу после 22 июля 2019 года, когда Элла Памфилова вернется к работе в Комиссии. pic.twitter.com/vkMNlr2f3e — ЦИК России (@CIKRussia) 15 июля 2019 г.

«Председатель ЦИК России Элла Памфилова готова провести встречу с кандидатами, принимающими участие в избирательной кампании по выборам в Мосгордуму, которые считают себя независимыми. Встреча может состояться сразу после 22 июля 2019 года, когда Элла Памфилова вернется к работе в комиссии», — говорится в сообщении ЦИК.

В комиссии также напомнили, что 12 июля в адрес Памфиловой поступило обращение от муниципальных кандидатов города Москвы отреагировать на процесс регистрации на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов.

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Сегодня же стало известно о том, что одному из представителей так называемых независимых кандидатов Илье Яшину избирком отказал в регистрации кандидатом на этих выборах.

15 июля часть кандидатов собралась на встречу с председателем Московской государственной избирательной комиссии Валентином Горбуновым. Комментируя несостоявшуюся встречу, Горбунов отметил, что некоторые кандидаты не были готовы к конструктивному диалогу, а «пришли митинговать». По его словам, он предложил выслушать каждого из них поодиночке, на что согласились только Ирина Собянина и Иван Кульнев.

Встреча должна была состояться после того, как в минувшее воскресенье, 14 июля, часть кандидатов провели несанкционированную акцию протеста «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму». Среди инициаторов акции были Любовь Соболь, Илья Яшин, Сергей Митрохин и Дмитрий Гудков.

Ранее ряду кандидатов отказали в регистрации на выборы после того, как были выявлены недостоверные подписи. При рассмотрении подписей, сданных кандидатом Любовью Соболь, 725 из 4940 подписей были признаны недействительными или недостоверными.

Выборы в Мосгордуму седьмого созыва состоятся в единый день голосования 8 сентября.