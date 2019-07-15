Ещё десяточка. Сидящему экс-вице-губернатору Новгородской области добавили срок

Бывший заместитель главы администрации Новгородской области Арнольд Шалмуев, осужденный за взятки, получил 10 дел строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК соседнего с Петербургом региона.

«Приговором суда по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в размере 900 тыс. рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти либо выполнением организационно-распорядительных функций сроком на 2 года 10 месяцев», – сообщила в ведомстве.

"По версии следствия, в 2012 году обвиняемый, занимавший в тот период должность заместителя главы администрации Новгородской области, при посредничестве третьих лиц, вовлеченных в разработанную им преступную схему, передал экс-сенатору от Новгородской области денежные средства в виде взятки в общей сумме 17 миллионов рублей. Денежные средства предназначались за оказание содействия, в том числе в передаче Арнольду Шалмуеву полномочий в сфере дорожного строительства Новгородской области", поясняют приговор в Следственном комитете.

В 2016 году Шалмуев был уже приговорен к 8 годам 10 месяцам лишения свободы за хищение бюджетных средств, которые должны были пойти на ремонт и содержание дорог Новгородской области.