Владелец «Метеора»: теплоход получил незначительные повреждения

«Метеор – 186», который вечером 15 июля врезался в гранитную набережную у Зимнего дворца в Петербурге, уже к выходным может выйти на линию.

Как рассказал «Фонтанке» судовладелец, директор компании «Нева Тревел» Юрий Набатов, теплоход получил незначительные повреждения, у него немного замята носовая часть.

«Капитан неправильно выполнял маневр. Пассажиры не пострадали. После навала на набережную капитан безопасно подошёл к причалу, высадил пассажиров и ушел на место ночной стоянки», – подтвердил информацию Росморречфлота бизнесмен.

Набатов также отметил, что выйти на линию технически «Метеору» ничего не мешает, однако пока его не приведут в должный вид, судно останется на стоянке. Вероятно, отремонтировать его успеют к выходным.