Гражданина США обвинили в изнасиловании юной жительницы Геленджика

Гражданин США 19-ти лет, а также подросток задержаны в Геленджике по обвинению в изнасиловании девушки в отеле, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю 15 июля.

По данным следствия, в ночь на субботу 19-летний гражданин США пригласил к себе в гости в гостиничный номер отеля на улице Мичурина в Геленджике 16-летнего подростка и молодую девушку, с которыми познакомился на улице в селе Дивноморское. "Молодые люди, находясь в номере наедине с девушкой, совершили в отношении нее иные действия сексуального характера и при аналогичных обстоятельствах в ту же ночь ее изнасиловали. Потерпевшая спустя некоторое время смогла вырваться из номера и убежать от фигурантов. О совершенном в отношении нее преступлении девушка сообщила в правоохранительные органы", – информирует региональное СУ СК.

В отношении подростка и гражданина США возбуждено уголовное дело, им предъявлено обвинение в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении девушки.

"В настоящее время 16-летний подросток и 19-летний гражданин США задержаны, с ними проводятся следственные действия. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения. Назначено проведение судебных медицинской, генетической экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается", – говорится в сообщении.