Под Володарским мостом работают спасатели. Водолазы ищут «неудачливого пловца»

Человек упал в воду и не смог сам выплыть из Невы в Невском районе Петербурга вечером 15 июля. Час поисков результата не дал.

О том, что на Неве у Володарского моста работают спасатели «Фонтанке» сообщили читатели. Фотографии лодки сотрудников МЧС в соцсетях выложили подписчики группы «ДТП и ЧП». Очевидцы не уточняют, как именно человек упал в воду, но назвали его «неудачливым пловцом». На данный момент поиски продолжаются больше часа, результата они пока не принесли.

В региональном управлении МЧС отметили, что у Володарского моста спасатели проверяют информацию от очевидцев. Горожане якобы видели человека в воде. Сейчас водолазы обследуют акваторию, было сделано несколько спусков.