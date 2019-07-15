Оппозиционеру Илье Яшину отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму

Глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин получил официальный отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму из-за высокой доли бракованных подписей в подписных листах. Об этом он сам сообщил в своём Facebook 15 июля.

«Всё, меня официально снимают с выборов. Основание: превышение брака в подписных листах», — написал он.

Другой причиной его недопуска на выборы стала жалоба о том, что Яшин размещал агитационные видео на сайте своего муниципального округа, то есть использовал административный ресурс для своей кампании.

Ранее часть кандидатов собралась на встречу с председателем Московской государственной избирательной комиссии Валентином Горбуновым. Комментируя несостоявшуюся встречу, Горбунов отметил, что некоторые кандидаты не были готовы к конструктивному диалогу, а «пришли митинговать». По его словам, он предложил выслушать каждого из них поодиночке, на что согласились только Ирина Собянина и Иван Кульнев.

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Встреча должна была состояться после того, как в воскресенье часть кандидатов провели несанкционированную акцию протеста «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму». Среди инициаторов акции были Любовь Соболь, Илья Яшин, Сергей Митрохин и Дмитрий Гудков.

Ранее ряду кандидатов отказали в регистрации на выборы после того, как были выявлены недостоверные подписи. При рассмотрении подписей, сданных кандидатом Любовью Соболь, 725 из 4940 подписей были признаны недействительными или недостоверными, сообщал «Вестник» Мозгоризбиркома.

Выборы в Мосгордуму седьмого созыва состоятся в единый день голосования 8 сентября.