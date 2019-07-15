Капот всмятку и дыра в лобовом: на «Коле» каршеринг сбил пешехода насмерть

Неизвестный мужчина погиб под колесами каршерингового автомобиля на трассе «Кола» в Волховском районе Ленобласти. Судя по повреждениям автомобиля, шансов у пешехода не было.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло около пяти часов вечера на 109-м километре федеральной трассы «Кола», в деревне Кисельня. 27-летний мужчина на автомобиле Hyundai Creta, двигаясь в сторону Петербурга, сбил неизвестного мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход погиб на месте. Судя по серьезным повреждениям передней части автомобиля, удар был очень сильным: у «Креты» с наклейками каршерингового сервиса YouDrive смят капот и пробито лобовое стекло.